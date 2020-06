La Generalitat expulsará de manera inmediata a los 6 mossos acusados de una presunta detención racista en 2019

El Conseller de Interior del Govern de la Generalitat, Miquel Buch ha anunciado que "exigirá la expulsión inmediata" de los 6 agentes de Mossos d'escuadra implicados en la presunta detención racista a un joven en 2019. Buch ha asegurado con rotundidad" cuando conozca sus nombres y apellidos yo exigiré la expulsión inmediata. Cuando tenga los nombres de los autores y si alguien encubrió los hechos. Exigiré la expulsión inmediata del cuerpo", ha repetido hasta en tres ocasiones el Conseller, interpelado en este caso por los diputados de Comuns y la Cup, que le han exigido " una limpieza en los Mossos", en la sesión de control a los consellers.

Buch ha alegado que no conoce los nombres de los agentes implicados, porque los tiene que facilitar el Juzgado de Manresa(Barcelona) que investiga el caso. El Conseller ha negado que tuviera conocimiento de los hechos antes de hacerse público el audio de la detención en 2019 el pasado lunes" Me entero el lunes, y es un audio que me repugna y que me hace sentir vergüenza. Ni una briza de complicidad con el racismo, con la xenofobia y el fascismo. Mi trayectoria en el servicio público me avala"

Los 6 agentes implicados han sido retirados de sus tareas habituales y realizarán trabajo en oficinas hasta que se aclaren los autores y los hechos investigados por vía judicial. La instrucción corresponde al Juzgado de Manresa, que escuchará a todas las partes implicadas y a Fiscalía y determinara si hay indicios de delito o archiva la causa.

Ante esta situación la rotundidad de las palabras de Buch, condenando a los agentes sin esperar la investigación judicial no ha gustado a algunos sindicatos policiales, consultados por la Cadena Cope. Todos reconocen el grave error de las expresiones pero esperan que la investigación del juzgado de Manresa sirva para esclarecer todos los hechos ocurridos en 2019. Que pasó durante toda la operación policial, y que sucedió desde el inicio hasta el final de la detención. Agentes de los Mossos alertan que tienen que extremar sus medidas de prevención en sus operaciones, porque se han encontrado casos, que el momento de solicitar una identificación por un presunto delito, el interpelado empieza a responder a la policía con voz muy fuerte mientras un tercero está gravando la reacción de los agentes.