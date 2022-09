La Generalitat se escuda en los 600 millones anuales recaudados, para mantener el impuesto de Patrimonio

Argumentos a favor y en contra de las políticas fiscales de cada Comunidad, y números, que en clave económica, fijan la realidad, o no.

El Govern de la Generalitat defiende la continuidad del impuesto de Patrimonio, que pagaron 80.150 contribuyentes catalanes, el 3% del total, porque representa un ingreso anual a las cuentas públicas de 546 millones de euros. Una cantidad que significó el año pasado, el 45% del total recaudado en España.

Así, la Agencia Tributaria, en el año 2020 ingresó 1.203,7 millones de euros en concepto de impuesto de patrimonio y Cataluña aportó el 45%. En Madrid, los ciudadanos susceptibles de pagar ese impuesto se ahorraron en el año 2020 poco más de 992 millones de euros, gracias que el gobierno regional lo bonifica al 100%. Ahora se incorpora Andalucía con esta bonificación para sus contribuyentes, con la que los contribuyentes andaluces se ahorrarán 360 millones de euros.

Desde Foment de Treball, su secretario general adjunto, Salvador Guillermo defiende su eliminación, "no existe en ningún país europeo, y ahora en 2 comunidades. No tiene sentido que la mitad del ingreso total de España de este impuesto, sea en Cataluña"

El representante de la patronal catalana, no admite el argumento del Govern del ingreso de cerca de 600 millones de euros "este impuesto se recuperó por el descenso fiscal en las comunidades por la crisis inmobiliaria y el impuesto de transmisiones. Lo que no podemos ahora, es decir, ahora que hemos recuperado el nivel del otro tributo, y este impuesto ya lo compensamos, pero como este sigue recaudando, lo mantengo. Creo que ya toca hacer un planteamiento en Cataluña, y eliminar este impuesto, porque si no en la fotografía fiscal Cataluña no sale bien parada", justifica Salvador Guillermo.

A pesar de ser favorable a la supresión del impuesto de Patrimonio, la patronal catalana critica el ofrecimiento de la Junta de Andalucía, incluida oficina de captación de inversiones en Cataluña, para que empresarios catalanes desplacen su residencia fiscal a esta comunidad "pueden instalar esta oficina en comunidades más cercanas a Andalucía, como Castilla la Mancha, o Valencia donde también se paga el impuesto de Patrimonio. Creo que por este tema, en Cataluña, quien se ha querido marchar a Madrid ya lo ha hecho".

En los últimos años, una competencia territorial ha emergido en Cataluña, con especial incidencia, por su proximidad, en Lleida. Se trata de la comunidad aragonesa, y de la pujante Huesca.

La Cambra de Comerç detalló que un total de 428 empresas radicadas en Lleida se marchó de la provincia en el lustro 2015- 2020. La mayoría a Aragón "las tasas son más baratas y los impuestos. Y después están los permisos, mucho más rápidos en Aragón que en Cataluña", justifica un empresario de Lleida, con intereses en ambas comunidades.



La inversión extranjera en Cataluña en el primer semestre del año cae un 9,4% respecto al 2019

Los datos de los primeros 6 meses de este año, revelan que la inversión extranjera en la comunidad ha sido de 1.690 euros. Esta cifra representa un 9,4% menos, respecto al mismo periodo en 2019. Cataluña es una de las 5 comunidades españolas, que no ha podido recuperar todavía los niveles de inversión de antes de la pandemia.





