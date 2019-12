La Generalitat destinarà 100 milions d'euros en prèstecs per rehabilitar edificis

La Generalitat de Catalunya començarà a concedir a partir de principis de l'any que ve 100 milions d'euros en prèstecs per fomentar la rehabilitació d'edificis. Concretament ho farà a través de l'Institut Català de finances. Es concedirà un crèdit mínim de 30.000 euros per comunitat amb un màxim de 20.000 euros per habitatge a un tipus d'interès del 2% i amb un període d'amortització de 15 anys. La Judith Guifreu és la directora de l'Agència d'Habitatge de Catalunya i ha volgut passar pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra per contestar les nostres preguntes sobre el tema.

Qui es podrà acollir és la primera pregunta que li fem: “A Catalunya hi ha un important parc de vivenda que necessita intervencions de rehabilitació per fer efectiu per a tothom el dret constitucional a un habitatge digne i adequat. Ens trobem que moltes vegades els propietaris dels edificis no poden fer front a les obres de rehabilitació perquè no disposen de diners. Aleshores nosaltres hem pensat que seria bo poder crear un mecanisme per finançar totes aquestes operacions, que van adreçades a comunitats de propietaris en els que com a mínim el 70% de la superfície construida ha d'estar destinada a habitatge i, a més a més, com a mínim el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual o permanent dels propietaris o arrendataris”.

Hi ha 3 línies d'actuació d'aquests prèstecs: Rehabilitació per resoldre problemes de seguretat, millora de l'eficiència energètica i facilitar l'accesibilitat eliminant barreres arquitectòniques.

“Segons les nostres dades, el més demandat avui dia són obres per la millora de l'accesibilitat: posar ascensors, per exemple, que a Catalunya hi ha molts inmobles que no tenen ascensor”