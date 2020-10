La Generalitat desespera al ocio nocturno

El ocio nocturno de Catalunya pide desesperadamente ayuda: 7 meses sin ingresos, una losa muy pesada para las grandes salas y prácticamente una condena para las discotecas más pequeñas. Ayer por la noche el Departamento de Salud de la Generalitat daba marcha atrás y prohibía la reapertura de las discotecas pese a las medidas restrictivas que se habían impuesto. Muchos gerentes y empresarios ya habían sacado a trabajadores del ERTE, empezaban a ver la luz a final del túnel y planeaban la remontada tras un verano desastroso. Es por ello que la mezcolanza entre enfado y confusión inunda hoy la plaza de Sant Jaume donde acampan los gerentes de las más emblemáticas discotecas de Catalunya, con ellos también están camareros, bailarines y 'dijockeys'.

"Nos están faltando al respeto, necesitamos un plan de rescate si no nos dejan abrir" ha confesado Robert Massanet, director de Sutton Barcelona, "nosotros resistiremos aquí, me niego a resignarme". El gremio ha anunciado en exclusiva a COPE que la acampada indefinida persistirá hasta que haya "un diálogo" por parte de la administración, y preven actos reivindicativos a partir de mañana. "Parece que aquí molestamos poco, es una pena que solo te escuchen cuando molestas", ha reiterado otro propietario.

Kevin, de 30 años es otro gerente, él vive una situación más difícil, pues a diferencia de su homólogo de Sutton, él regenta una sala más pequeña en Cerdanyola del Vallés, y con más urgencia necesita el apoyo de la administración si la situación no cambia, "llevamos mucho tiempo cerrado, pagando impuestos, que no perdonan, pagando el alquiler, quién tiene la suerte de cobrar el ERTE aún aguanta, pero para los autónomos no hay ningún tipo de ayuda, nos han abandonado" y resalta un compañero suyo casi con simultaneidad, "esa es la palabra, abandono". Para Kevin la situación aún es aceptable pues ha conseguido un acuerdo con el propietario del establecimiento, pero se pregunta, "¿Hasta cuando?".

Toni Martínez, gerente de Cocoa Mataró, apunta a la Generalitat como los culpables de esta situación, "no conocen el sector" se queja, y añade que "no me gusta cuando mis trabajadores me preguntan cómo pagarán la hipoteca este mes". Denuncia que les están estigmatizando, "no pueden señalar a todo un gremio por que uno lo haga mal"

3.000 familias dependen del ocio nocturno en Catalunya y por ellas la acampada persistirá. Además Fecaserm y Fecalom, las patronales del ocio nocturno, ya han pedido la dimisión de la consellera de Salud, Alba Verges, por el episodio vivido ayer.