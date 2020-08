La Generalitat denuncia a la auxiliar de enfermeria que gravó cómo maltrata a una anciana en una residencia

La conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies han denunciado ante los Mossos d'escuadra el vídeo de dos auxiliares de enfermería en prácticas de una residencia de ancianos de Terrassa. En las imágenes se observa el trato vejatorio que una anciana postrada en la cama recibe por las auxiliares, cuyo trabajo es cuidar y proteger a los ancianos.

El vídeo, procedente de una cuenta de Instagram, enseña a una auxiliar que no para de reirse, mientras observa como su compañera está maltratando a la paciente. Mientras que se supone que esta le da de comer a la anciana postrada, le va profiriendo insultos como" Abre la puta boca ya" y la tilda de "gorda" y "vieja cascarrabias". Mientras se va disculpando diciendo" yo no soy así, pero es que me saca de quicio" entre risas y chanzas. Además la joven le tira la medicación al suelo y le amenaza" ya verás cuando te duela", porque interpreta que la anciana no quiere tomarse la medicación.

Una de las auxiliares de enfermería, tienen más de 12.000 seguidores por Instagram y diversas cuentas en redes sociales para hablar de deporte.Ante el revuelo generado por esta actitud en redes sociales, una de las jóvenes ha realizado un directo con sus seguidores para dar explicaciones sobre lo ocurrido y que ha sido divulgado por usuarios de las redes

La residencia Mossen Homs de Terrassa ha apartado a las empleadas de sus puestos y se les ha bierto un expediente disciplinario yu el alcalde Terrasa, Jordi Ballart, ha condenado el hecho y pide actuaciones a la Generalitat, poqrue la residencia es concertada.