La Generalitat autorizará las manifestaciones del 8-M con protocolo de seguridad

El vicepresidente en funciones de la Generalitat Pere Aragonés, ha confirmado esta mañana que el Govern autorizará las manifestaciones del 8 de marzo "como en cualquier otra manifestación en tiempos de pandemia, respetamos y protegemos el derecho de manifestación".

Aragonés señala que se tendrá que respetar el preceptivo protocolo de seguridad, sin concretar los detalles "se tendrán que cumplir todas las recomendaciones sanitarias, como la distancia y la propia organización" apunta el vicepresidente en funciones. Incluso Aragonés afirma" que ya hemos vivido manifestaciones feministas en tiempos de pandemia y han sido perfectamente capaces de llevar a cabo estas concentraciones respetando las recomendaciones sanitarias".

Aragonés no ha concretado el aspecto clave de las manifestaciones: si habrá o no un límite de asistentes. La ministra de Sanidad Carolina Darias afirma "no ha lugar" a celebrar manifestaciones este año y apela a la coherencia "en una situación de riesgo alto en nuestro país no se entenderían estos actos", zanja la ministra . El Gobierno Central quiere evitar las duras críticas recibidas el año pasado, cuando autorizó manifestaciones en todas las ciudades de España, con el coronavirus acechando y con miles de personas reunidas en las calles, y a solo 6 días del decreto de estado de alarma, con confinamiento domiciliario incluido, a causa de la propagación de la pandemia.

En Madrid, la Delegación del Gobierno ya ha anunciado que este año, prohibirá en la comunidad todas las manifestaciones del 8-M que tengan una previsión superior a 500 personas. Se descartan grandes formatos y solo se permitirán actos con este límite de asistentes o menor.

La Generalitat todavía no ha confirmado si seguirá esta cifra -500 personas-, o bien aplicará un aforo distinto para limitar la asistencia a los actos de Día Internacional de la Mujer. En Cataluña esta semana, los indicadores de transmisión del virus, como la Rt y la positividad de las pruebas, vuelven a subir frenando el descenso de casos de las primeras semanas de febrero. El Procicat decidirá mañana si hay margen para flexibilizar las medidas restrictivas actuales, que incluyen el cierre de locales de más de 400 metros cuadrados, la apertura de franjas de mañana y mediodía para el sector de la restauración y el cierre de todo el comercio no esencial en fin de semana.

Aragonés explica "que estamos en fase de estudios de la tendencia. Queremos que las medidas que entren en vigor el lunes se consoliden en el tiempo. Hay que dar seguridad a los sectores afectados y que no tengamos en 15 días a volver atrás otra vez" subraya el vicepresidente en funciones.