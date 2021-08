La Generalitat activa el nivel 3 del Plan Alfa en 279 municipios por riesgo de incendio extremo

El cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat ha activado el nivel 3 del Plan Alfa por riesgo de incendio extremo. La activación de este nivel se extenderá a 279 municipios e implicará restricciones en el acceso a algunos parques naturales, ha informado Protecció Civil a través de un tweet.

?? Previsió del #PlaAlfa per demà.



? Comença un episodi amb un perill d'incendi extrem.



?? S'activarà el Nivell 3?? del Pla Alfa a 279 municipis.



?? Hi haurà restriccions d'accés als espais naturals de Montserrat, el Montsec, Baronia de Rialb, Montmell-Marmellar i Montsant. pic.twitter.com/fVSvjKkBja — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 10, 2021

Debido a la activación del nivel 3, estará restringido el acceso a los parques naturales de Montserrat (Barcelona), Montsec (Lleida), Baronia de Rialb (Lleida), Montmell-Marmellar (Barcelona-Tarragona) i Montsant (Tarragona).

Protecció Civil recomienda para la ola de calor ser previsor y beber mucha agua, realizando comidas ligeras. Para los más pequeños y personas de la tercera edad, se sugiere que beban con regularidad y que no salgan en las horas con más sol. Recuerdan también la importancia de estar en lugares climatizados cuando haga más calor si no se tiene ventilador ni aire acondicionado e hidratar a las mascotas y no pasearlas en las horas de más calor.

El Servei de Meteorologia de Catalunya predice que la ola de calor se mantendrá hasta el fin de semana, con un ambiente extremadamente caluroso en el centro del día en el interior.