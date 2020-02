Gatos y perros, contra Puigdemont en Perpiñan

Puigdemont irá el sábado 29 de febrero a Perpiñan para recibir de los suyos un baño de masas. JxCAT, las entidades independentistas y en menor medida ERC, por la carrera electoral, preparan una gran performance, para el prófugo de la justicia española. Sus múltiples canales de información, bautizan el acto como su regreso a Cataluña, por el simbolismo de la ciudad francesa para el independentismo, de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí que por su condición de eurodiputados viajaran a Francia pero sin atreverse a pesar de la mínima distancia, entrar a España. Pero el acto colisiona con una dedicada y entregada organizadora de salon de animales.

El mismo día y a la misma hora y lugar en el Parque de los Expositores de Perpiñan , Mireille Pautrat organiza un salón internacional de gatos y perros. Tiene la reserva de hace un año, confirmada en octubre y firmada el 30 de diciembre. El pabellón es suyo el 29 de febrero. Pero, llegó Puigdemont y adiós a lo firmado. El ayuntamiento de Perpiñan alega motivos de seguridad, para que los dos actos no coincidan y se inclina por favorecer al político ante gatos y perros. La afectada indignada se remite a lo firmado " tengo una reserva de hace un año,tengo la autorización oficial desde el 30 diciembre, yo mantengo el salón hasta que me lo impidan. Iré a los tribunales", afirma por teléfono a la Cope.

Mireille, de 73 años, ha sido una luchadora del bienestar animal toda su vida y no entiende nada " cuándo a pedido el Sr. Puigdememnt el permiso. Yo no me meto en política, solo quiero mis gatos y perros. Vienen gatos de todo el mundo, tengo jueces de Estados Unidos o Finlandia, todo está preparado desde hace más de un año". Esta exposición es muy popular en la ciudad francesa, con miles de visitantes , y se incluye un concurso internacional de belleza felina. Los mejores gatos se reúnen en Perpiñan, y tenían el viaje preparado. Pero si no hay cambios de última hora este año se quedan en casa.

Y la preocupación de Mireille va más allá de la perdida de un año de trabajo, el miting de Puigdemont puede hundir su asociación de animales " ya tengo unos gastos entre 30.000 a 40.000 euros, si no hay Salón lo perderé todo. Tendré que cerrar". Si es necesario llegará a los tribunales para defenderse.

Perpiñan tiene 120.000 habitantes y se prepara para un invasión de los fieles de Puigdemont. Con 400 autocares fletados, sin habitaciones en la zona, se esperan más de 40.000 personas. Para los independentistas, Perpiñan representa la Catalunya del Nord, dentro de su imaginario territorial y el acto se enmarca en la vuelta de Puigdemont a Cataluña, eso sí sin pisar Girona. El acto independentista esta organizado por la delegación en Perpiñan del consell per la República y tiene el lema " La República en el centro ( del mundo)", en clara referencia a la célebre boutade de Salvador Dalí, que en la estación de tren de Perpiñan dijo que la ciudad era " el centro cósmico del universo". Ante tal grandilocuencia, un salón de gatos y perros, por mucho que este preparado con antelación, pierde