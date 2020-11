Gabriel Rufián cree que la BRIMO de los mossos son “gentuza mercenaria”

El líder de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufian, ha retuiteado el mensaje de Pau Llonch, músico, que califica a la BRIMO, la unidad antidisturbios de los Mossos de Esquadra como “gentuza mercenaria”. Comentario que hizo tras el desalojo de la casa okupa Buenos Aires. En el vídeo que acompaña al mensaje se puede ver una carga de los Mossos.

Retuit de Gabriel Rufián

Y este retuit ha provocado la indignación de algunos sindicatos de la policía autonómica, o algunos de sus representantes, como es el caso del portavoz de SAP FEPOL, Toni Castejón, quien considera que el hecho de que un diputado haga algo así “es una irresponsabilidad y una vergüenza”

Retuit de un diputado. “Gentuza mercenaria” a Brimo, a mossos. Lo llamaran libertad de expresión. En un diputado para mi es una irresponsabilidad y una vergüenza. Este es el nivel. Así estamos... pic.twitter.com/xUbAZ4G1GY — Toni-castejon (@CastejonToni) November 1, 2020

No es la primera vez que Rufián carga contra los Mossos, y especialmente si deben ejecutar un desahucio. Así, por ejemplo, el año pasado después de un desahucio en Barcelona dijo: “No hay nada que diferencie a un Mosso reventando la puerta de una familia por un desahucio a un Policía Nacional reventando la puerta de un colegio electoral por una urna. No hay patria que valga si trata así a su gente. Buch debería dar explicaciones en sede parlamentaria ya.”. Tuit que también levantó mucha polvareda, especialmente entre las filas de Junts per Catalunya por esa comparación entre Mossos y Policía Nacional.