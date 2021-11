Funcionarios de la prisión de Lleida finalizan su encierro y mañana se reunirán con Justicia

Los representantes sindicales de la prisión de Lleida que se han cerrado este mediodía a los Servicios Territoriales de Justicia exigiendo reunirse con la directora, Montserrat Messeguer, han dado por finalizada la acción después de que la responsable territorial del departamento los haya recibido en el despacho. El encuentro se ha alargado una hora y los trabajadores cerrados le han expuesto la situación "grave" que están viviendo los últimos meses en el Centro Penitenciario de Poniente y le han librado escritos con las peticiones, que han sido registrados y enviados también a la consejera de Justicia y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Según UGT, se ha acordado una nueva reunión, este viernes con el secretario general de Justicia, en el Instituto de Estudios Ilerdenses.

Un centenar de personas se han concentrado este jueves ante los juzgados de Lleida para denunciar la situación de inseguridad en el Centro Penitenciario de Poniente, la insalubridad de la instalación y para reclamar que se amplíe la plantilla. Durante el acto se ha leído un manifiesto reclamante que la administración vele para dignificar el trabajo de los funcionarios.

Posteriormente han andado hasta los servicios territoriales de Justicia de Lleida, donde representantes de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y ACAIP, han entrado y se han cerrado hasta que no los reciba la directora territorial, Montserrat Messeguer. Aseguran que estaba reunida fuera de los servicios territoriales con el secretario de Servicios Penitenciarios, Joaquim Clavaguera, a quien también piden que los escuche.

A pesar de que los medios de comunicación no han podido acceder, los cuatro representantes sindicales cerrados han compartido un video grabado desde el interior de los servicios territoriales de Justicia en que insistían en reclamar la reunión.

Durante la concentración, el delegado de UGT Prisiones de Lleida ha querido transmitir el "malestar" de la plantilla por la carencia de personal y el envejecimiento de los trabajadores que hará agraviar "todavía más" la situación. Lamenta que solo se haya convocado un concurso en 10 años y piden más convocatorias para aumentar las plazas de funcionarios de prisiones.

Además, ha denunciado, en el caso del Centro Penitenciario de Poniente, están sufriendo desde hace meses "disturbios y agresiones graves" por parte de internos con patologías psiquiátricas, cuando en la prisión de Lleida no hay ningún módulo especializado. Es por eso que piden el traslado de estos presos en otros centros donde puedan ser tratados correctamente. "Hay incluso internos que repiten las agresiones, las roturas de celdas o los incendios y no puede ser que el funcionario de prisión tenga que hacer de médico, de bombero y de psicólogo", denuncia. Además, lamenta que el trabajo que hacen es "muy complicada" y que no están recibiendo el apoyo del departamento.

Otro de los problemas que está aumentando, según su entender, la agresividad de los internos, es el cambio de la medicación, que antes se daba diluida y ahora se reparte en pastillas. "Muchos internos trafican con la medicación y quien se lo tiene que tomar, no lo hace, con las consecuencias de comportamiento que esto implica", explica el delegado de UGT.

Por otro banda, el responsable del CSIF en Lleida denuncia que el estado del Centro Penitenciario de Poniente es "ruinoso". "Da asco trabajar y los funcionarios se tienen que poner los calcetines por encima de los pantalones para que no les entren cucarachas", denuncia.

Breciano también alerta de la falta de personal. Hay 450 trabajadores y los internos superan los 700, explica. "Somos 3 funcionarios por módulo y tendríamos que ser 4 o 5", apunta. Además, añade, cada noche se hacen horas extraordinarias. Asegura que el 2021 los funcionarios de la prisión de Lleida han hecho más de 22.000 horas extras. "Queremos más trabajadores en vez de alargar las jornadas de los existentes", reclama, y cifra en una cincuentena los funcionarios que habría que sumar a la plantilla de la prisión de Lleida.

Además, añade que muchos de los trabajadores son grandes y una cincuentena pueden acceder a una segunda actividad alejada de los internos o la jubilación anticipada y por tanto la situación se agraviará. En este sentido, recuerda a la administración que está "incumpliendo de manera reiterada" el acuerdo firmado al 2006 que mujer derecho a los trabajadores de más de 57 años de acogerse a la segunda actividad. "Lo pueden hacer y no les están dejando", denuncia.