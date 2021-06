"Fumaba 80 cigarrillos al día o lo dejaba o moría. Me decía ahora no, ahora no para no volver"

Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco, una efeméride promulgada por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de informar y concienciar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición pasiva al humo de esta sustancia.

En el Informatiu Migdia de Cope Cataluña y Andorra, Josep Maria Moragues nos ha explicado su relación con el tabaco "empece de joven , con 16 años fumaba Celtas para sentirme un hombre y, llegue a consumir 4 cajetillas de tabaco, 80 cigarrillos al día, uno detrás de otro, no paraba. Si no lo dejo, hoy no estaría hablando por la radio" sostiene el exfumador.

Josep Maria ha relatado que había intentado dejar de fumar cuando empezaba las vacaciones, pero siempre reincidía y volvía a empezar con el cigarrillo constante en su boca. Hasta que llegó el día definitivo y la voluntad de dejarlo y no volver nunca más" estaba en la playa, era un 25 de julio del año 2.000 con el mar enfrente, las estrellas todo muy bonito y me dijo a mi mismo "este cigarrillo que me estoy fumando será el último", me plantee que en la vida había conseguido todas las cosas que me había propuesto, menos la mierda de dejar de fumar. Y me dije a mismo, dejo de fumar y apure ese cigarro y nunca más" explica el abogado de como empezó sus primeras horas sin tabaco.

Josep Maria explica que su reto para abandonar el tabaco fue plantear "que el tabaco me estaba ganando a mí, dominaba mi voluntad, era lo único" agrega Moragues, quien advierte "es un veneno que lleva aditivos, como cuando estás nervioso o para conducir y evitar somnolencia, para un fumador la solución fácil era un cigarro y otro y otro sin parar".

¿Y como se deja de fumar cuando se consume 80 cigarros al día?, Josep María da con la receta" hay que tener mucho sacrificio y se pasa mal. Yo me decía cuando tenía ganas de volver, ahora no ahora no. No es fácil, pero hay que controlarse para no volver, es fundamental no fumar ni uno solo porque se vuelve rápidamente"

Josep Maria Moragues nos explica su experincia personal y añade "ojala que mi testimonio valga que alguien si quiere deje de fumar. Es veneno que va directamente a los pulmones, Si uno quiere puede, a pesar de la addición que crea el tabaco".