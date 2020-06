Frente común de la concertada que pide la renovación “por 6 años” del concierto a las escuelas diferenciadas

Las patronales de la escuela concertada piden al Govern que “rectifique y renueve por seis años” el concierto educativo a las escuelas con educación diferenciada, de la misma forma que se ha hecho con el resto de centros. Y es que consideran que la resolución del Departamento de Educación que deniega los conciertos a estas escuelas a partir del curso 2021-2022 no respeta la normativa actual.

Recordemos que la consejería argumentó para retirar el concierto que las escuelas afectadas no cumplen el principio de coeducación mediante la escolarización mixta. Y también argumenta que no han presentado a tiempo la documentación que se les pedía, y por lo tanto, no han podido acreditar el cumplimiento de las razones educativas de la elección de un modelo de escolarización diferenciado por sexo ni la adopción de medidas académicas necesarias para garantizar que este modelo no es un impedimento a la igualdad.

PIDEN UNA "APLICACIÓN ESCRUPULOSA" DE LA LEGALIDAD

En un comunicado conjunto, la Agrupació Escolar Catalana (AEC), la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya (CCAEC), la Federació Catalana de Centres d'Ensenyament de Catalunya (FCCE) y la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) recuerdan que “el derecho a la educación es tan esencial que merece una aplicación escrupulosa de la legalidad vigente y por lo tanto, instamos a que los procedimientos se ajusten y se apliquen de acuerdo con ella”. Y en este sentido, dejan claro que las escuelas concertadas de Cataluña atienden a este derecho fundamental y los conciertos educativos son garantías de su cumplimiento.

El presidente de la CCAEC, Carles Camí, en declaraciones a COPE, también ha explicado que “se debe garantizar la seguridad jurídica de todo el sector” y lamenta que con su decisión, y a pesar de haber concedido un año de prórroga, el Departamento “no respeta la demanda de las familias que optan por estas escuelas, y les puede causar un gran perjuicio. Esperamos que el Departamento rectifique”, sentenciaba.

Mientras tanto, las escuelas afectadas piden tranquilidad a las familias y les recuerdan que este modelo educativo está amparado por la Ley de Educación de Cataluña, la LEC, por la ley estatal, y también hay varias sentencias judiciales que la avalan.