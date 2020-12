Foment y Pimec piden al Govern la apertura de las tiendas de los centros comerciales el próximo lunes

Foment Comerç y PimeComerç han pedido al Govern la apertura de las tiendas de los centros comerciales a partir del próximo lunes. A pesar de la decisión de la Generalitat de Catalunya de no pasar a la fase 2 de la reapertura, las patronales denuncian que existe un "agravio comparativo en la posibilidad de apertura de una parte del comercio y no de la otra" y entienden que "no hay una vinculación directa que determine que la reapertura controlada de los centros comerciales comporte un incremento del contagio".

Ambas entidades sostienen que el sector "está preparado, es seguro y responsable" al haber adoptado todas las medidas del Plan Sectorial. Además, explican que ya presentaron una propuesta de limitación de su aforo en el Plan de Reapertura a las Consellerias de Salud, Interior y Empresa hace más de dos semanas.

Ante la llegada de la campaña de Navidad, el sector alerta que los centros comerciales podrían "perder cerca de un tercio de su facturación anual". En Catalunya, son más de 35.000 las personas que trabajan en establecimientos comerciales y que se ven afectadas por las medidas, según Foment Comerç y PimeComerç.