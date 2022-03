Foment del Treball recurrirá ante el TSJC las obras de la Via Laietana

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha anunciado que presentarán esta semana un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para "paralizar" las obras de la Via Laietana de Barcelona.

Ha explicado que entienden que la reforma de la Via Laietana "es de tal magnitud" para la capital catalana que requeriría de una Modificación del Plan General del Área Metropolitana de Barcelona.

"Por las razones que sean, todos los vecinos y entidades ubicadas en la Via Laietana no se han atendido. El Ayuntamiento lo ha planteado como una pequeña reforma de un local comercial o una casa", ha lamentado.

Para Sánchez Llibre, esta no es la manera de actuar ante una calle "tan significativa que tardó 100 años en poder conectar el centro y el mar", y ha recordado que fue diseñada en 1859 por el urbanista Ildefons Cerdà. "No me gusta que si uno va a la Barceloneta y quiere volver al centro de la ciudad tenga que ir a Zaragoza", ha expresado irónicamente.

El Ayuntamiento de Barcelona inicio el martes 1 de marzo las obras de transformación de Via Laietana con la voluntad de destinar más espacio al peatón, la bici, el verde y a la movilidad sostenible, así como para mejorar la conexión entre los barrios del Gòtic y de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Los trabajos en la vía se dividirán en dos fases y en este primer periodo, que durará hasta mayo del 2023, supondrá su transformación desde la plaza de Urquinaona hasta la plaza de Antonio Maura e incluirá la reurbanización de la calle Jonqueres.

La transformación de la vía se completará en la segunda fase, cuando se actuará desde la plaza de Antoni Maura hasta la plaza Antonio López, y está previsto que la totalidad de las obras finalice en 2024.