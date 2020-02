La fiscalía pide 18 años y medio de prisión para el hombre acusado de querer matar a Pedro Sánchez

La fiscalía pide 18 años y medio de prisión para el hombre acusado de querer matar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Manuel Murillo, de 64 años, fue detenido en Terrassa en septiembre de 2018 y se encuentra en prisión desde entonces. Hijo del último alcalde franquista de Rubí, tenía un arsenal de armas de fuego, era un experto tirador y envió diversos mensajes anunciando su intención de asesinar a Sánchez. Pedía ayuda para formar un comando y para conocer la agenda concreta del presidente. Murillo empezó sus manifestaciones ante la intención del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Murillo anunció sus intenciones en un grupo de Whatsapp, pero también en mensajes directos a algunos contactos. "No podemos permitir que humillen el 'Generalísimo'. Si es preciso me voy armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo". Este es uno de los primeros mensajes que envió. A su parecer, hacía falta un alzamiento, un golpe de estado para derrocar el gobierno socialista. "Mi mayor ilusión es meter al traidor de Sánchez bajo la lápida de Franco", decía durante el verano de 2018.

El 12 de septiembre del 2018 abrió una conversación privada con una coordinadora de Vox en el Vallès y le expresó que quería matar a Sánchez, que él lo hacía, pero que necesitaba ayuda. "Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba con Sánchez antes de que hunda España", apuntaba Murillo, que añadía que necesitaba alquilar un piso cerca y que no le importaba morir si "salvaba España".

La fiscalía pide 18 años y medio por los delitos de homicidio en grado de proposición, depósito de armas y municiones de guerra, tenencia de armas prohibidas, depósito de municiones no autorizadas y tenencia de explosivos.

Cuando los Mossos lo detuvieron el 19 de septiembre encontraron 16 armas de fuego cortas y seis largas, incluyendo un fusil, un subfusil y cuatro rifles de altísima precisión. En el coche tenía dos pistolas, una de ellas modificada e ilegal.