Fiscalía añade la omisión del deber de impedir un delito al Jefe de la Policía Local de Pineda

En el trámite de conclusiones finales, el fiscal ha añadido una petición alternativa de pena para Carles Santacreu, jefe de la Policía Local de Pineda de Mar (Barcelona), en caso de que el tribunal no lo condene por coacciones. El ministerio público ha sumado la acusación por "incumplir" con su condición de policía y presuntamente no perseguir un delito que ocurrió en su presencia, y pide a los jueces una condena de 15 meses de inhabilitación y una multa de 13.500 euros.

Esta calificación alternativa, el fiscal la ha presentado por si el tribunal desestima el delito de coacciones para el único acusado, después del pacto con los ediles del PSC, por el que Fiscalía pide una condena de 2 años y 6 meses de cárcel e inhabilitación en función pública para Santacreu.

En su declaración en la sesión de hoy, Carles Santacreu ha negado que oyera amenazas de concejales del PSC al gerente del hotel del municipio que alojaba a agentes de la Policía Nacional el 1-O durante la reunión --a la que él también asistió-- en la que el teniente de alcalde Jordi Masnou presuntamente le dijo que, si no echaba a los policías, le cerraría el hotel. A preguntas de su defensa, Santacreu he asegurado "que no escuche ningún tipo de amenaza, porque si las hubiera escuchado habría abierto diligencias".

El jefe de la Policía Local ha asegurado que en la reunión en el despacho del gerente del hotel, "yo no participe, solo estaba. Mi preocupación y mi atención estaba en el exterior, en la manifestación y en la entrada y vestíbulo del hotel"

Los concejales del PSC, Carme Aragonés y Jordi Masnou, han aceptado el escrito de la acusación y han aceptado una pena de 1 año de cárcel e inhabilitación en la función pública.