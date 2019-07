Fiscalía acusa a 6 jóvenes de presuntamente violar "en grupo" a una menor de 14 años en 2016 en Manresa

" Ven, te toca a ti,15 minutos para cada uno y no tardes", esta frase, según el escrito de Fiscalia de Barcelona sale de la boca de uno de los acusados dirigida a un compañero .El Ministerio Público acusa a 6 jóvenes de atacar sexualmente de una forma grupal a un menor de 14 años.Otro imputado, está acusado porque conocía los hechos y no los impidió.Fiscalía pide entre 10 y 12 años a los procesados por un delito de abuso sexual.La acusación particular cree que los hechos son agresión sexual.

El 29 de octubre de 2016, los jóvenes procesados organizan una fiesta en la antigua fábrica Vinyes de Manresa. En un lugar deshabitado, sin iluminación,con dos recintos, unos 20 jóvenes participaron de la misma , entre ellos diversos menores.

Según la acusación de Fiscalía, un joven llevó a la víctima a un recinto oscuro y abusó de la menor, con penetración incluida. Luego acceden los otros procesados,por turnos, que tambien agreden sexualmente a la joven. En el relato, Fiscalía afirma que los procesados amenazaron con una pistola de fogueo a la víctima y a sus acompañantes más cercanos, con el objetivo que no explicaran a nadie lo sucedido.

Hoy en la primera sesión del juicio, los procesados han negado los hechos. Todos, en su declaración, han reconocido su presencia en la fiesta, que consumieron alcohol y algunos que fumaron marihuana, pero que no tuvieron ningún contacto sexual durante la noche.

La ropa de la víctima presenta rastros de semen de uno de los acusados,Daniel David Vazquez. Este ha precisado que no sabe como restos de su esperma,han llegado a la ropa de la menor y niega cualquier contacto sexual durante esa noche y ha calificado de injusticia los 2 años de prisión preventiva que se le impuso durante la instrucción judicial.Hoy los 7 procesados están en libertad.

Mañana, declarará la víctima,todavía menor, con medidas de protección y luego sus acompañantes en la fiesta.Todos han ratificado, en la fase de instrucción, la versión de la menor y que fueron amenazados para que se callaran. Estos testigos serán claves en el juicio y depende incluso que Fiscalía aumente a agresión sexual los hechos.

El juicio quedará visto para sentencia el jueves,después de las pruebas periciales y conclusiones de las partes.