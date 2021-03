La Fiscalía abre 230 investigaciones por la gestión de residencias en Barcelona

La Fiscalía de Barcelona ha abierto a lo largo de esta semana un total aproximado de 230 investigaciones civiles a residencias de ancianos de la ciudad. Durante el posterior curso de la investigación, las autoridades exigirán toda la documentación necesaria a fin de revisar su gestión y protocolos, tanto en lo relativo a la afectación del coronavirus como en su trabajo habitual. Además, conviene destacar que fuentes de la Fiscalía han explicado que se estudiarán aspectos tales como el trato a los residentes contagiados --incluidos los casos de ancianos que no hayan contraído el coronavirus-- y los correspondientes protocolos para trasladarles al hospital o para que reciban asistencia médica en la misma residencia.

Por otro lado, también se requerirá información sobre el trato con los familiares y la manera en que se llevan a cabo las visitas, tanto si hay contagios en el centro como en caso contrario. Y no solo eso, puesto que también se revisará el grado de afectación que ha tenido la pandemia en cada residencia así como la realización en el proceso de vacunación en las personas mayores. Además, conviene matizar que dichas investigaciones civiles se inician con el propósito de revisar el cumplimiento de la normativo, no porque la Fiscalía haya detectado indicios de delito en la gestión de las residencias. No obstante, en caso de detectarse algún incumplimiento, la Generalitat podría imponer una sanción administrativa al centro en cuestión.

INVESTIGACIONES EN CONFINAMIENTO

Estas 230 investigaciones se suman a otras ocho diligencias civiles abiertas durante el confinamiento junto con otras dos investigaciones penales que actualmente siguen en curso. Todas las investigaciones, están focalizadas en residencias de ancianos localizadas en la ciudad de Barcelona. Además, cabe destacar que ya en mayo del 2020, la Fiscalía investigó penalmente a un total de 25 residencias en toda Catalunya: 10 eran en la ciudad de Barcelona, y dos siguen vigentes. Mientras tanto, en el ámbito civil, en esa misma época, se detectaron 81 actuaciones en toda Catalunya, de las cuales 15 fueron en la Ciudad Condal: de estas, ocho siguen abiertas.