El Festival Cruïlla hará test diarios a los 25.000 asistentes

Cuenta atrás para que arranque una nueva edición del Festival Cruïlla. Se están ultimando los preparatvos en el Parc del Fòrum con la voluntad de convertirse en el primer festival europeo de esta dimensión que se celebra en pandemia. La organización ha preparado un gran dispositivo en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), convertido en un espacio donde hacer un cribado a 25.000 personas diarias, en cada una de las tres jornadas del festival (jueves, viernes y sábado). "Esto no se ha hecho nunca en el mundo", ha dicho este miércoles Jordi Herreruela. El director del CruÏlla reconoce que siente la "presión" de las últimas advertencias del Govern para que sean rigurosos en el interior del recinto, donde habrá 150 trabajadores controlando el uso de la mascarilla y que no se coma ni se beba ente los escenarios. En el resto del recinto se podrá consumir libremente, con la única prevención de la distancia de seguridad.

El dispositivo del Festival Cruïlla para testear a sus asistentes incluye un equipo sanitario de hasta 300 personas, 200 de las cuales son los auxiliares de enfermería que realizarán los test (hasta 4.200 por hora en el momento de mayor actividad), y 100 son validadores de las pruebas. Los asistentes tienen una hora asignada para hacerse la prueba y la organización insiste en que se repeten estos turnos para evitar aglomeraciones. Sin el resultado no se podrá acceder al festival.

"Un cribado de 25.000 personas en siete horas y en un solo espacio no se ha hecho nunca", dice Herreruela. El director del Cruïlla considera que si sale bien, no sólo hará posible la celebración de un festival de masas sino que se visibilizará que "se podría cribar a toda la población de Cataluña en una semana", en caso de que fuera necesario. Este trabajo "no lo tendríamos que hacer los promotores", ha dicho Herreruela, quien considera que son los test en farmacias los que tendrían que ser los "notarios de nuestra salud".

Como ya ha ocurrido en otros conciertos y festivales, un resultado positivo en el test de antígenos comportará la retirada de la entrada (y la devolución de su importe) y el aviso al sistema de salud. El festival calcula que se podrían dar entre 350 y 400 casos positivos (durante los 3 días) y extrapola que esto haría "prevenir la propagación de entre 3.000 y 5.000 casos".