Ferias catalanas piden ayudas específicas y se reivindican como motor económico

La Federació de Fires de Catalunya (Fefic) ha pedido a las administraciones públicas establecer medidas, como campañas de promoción, y ayudas específicas para el sector, que consideran un motor económico. La Fefic ha indicado que la parálisis del sector a causa del coronavirus ha sido total, afectando a organizadores públicos y privados, proveedores y empresas auxiliares.

Ha defendido que no se puede considerar una feria como un acontecimiento masivo equiparable a conciertos, actividades culturales o deportivas. "Los acontecimientos, al efecto de generar efectividad en las medidas, necesitan concretarse de acuerdo con su tipología, no según el número de personas que asisten", ha afirmado, y ha aseverado que no se pueden meter las ferias dentro del mismo cajón que los acontecimientos en general.

Ha reivindicado la necesidad de reconocer al sector feria como "dinamizador y activador" de la economía catalana, y ha recordado que en septiembre están previstas 53 ferias y el cuarto trimestre del año concentra el 39% de las ferias, siendo octubre el mes con más ferias previstas. En este sentido, la federación ha apuntado que "143 ferias a celebrar entre septiembre y octubre estarían ahora en la incertidumbre de su correcta organización". Ha asegurado que el sector tiene la capacidad para aplicar todas las medidas de seguridad necesarias, y ha pedido formar parte de la Comisión para la elaboración del Plan para la reactivación económica y social.