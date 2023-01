Felipe VI entregará los despachos judiciales e inaugurará el ISE este martes en Barcelona

Felipe VI inaugurará el martes por la mañana el salón Integrated Systems Europe (ISE) de la industria audiovisual y por la tarde presidirá la entrega de despachos a 171 nuevos jueces, en su primera visita del año a Catalunya. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asistirá al ISE, mientras que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha confirmado su agenda para el martes. Aragonès se ausentó en la última entrega de despachos oficiales, en noviembre de 2021, aunque esa misma tarde coincidió con el Rey en la entrega de los premios Ferrer Salat de Foment del Treball: en su discurso reivindicó un referéndum de independencia como el escocés.

El Rey llegará a las 11.30 al ISE, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat: le recibirán la ministra de Justicia, Pilar Llop; las alcaldesas de Barcelona y L'Hospitalet, Ada Colau y Núria Marín (también presidenta de la Diputación de Barcelona), y la delegada del Gobierno, Maria Eugènia Gay.



El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, participará en la inauguración, aunque no en la recepción al Rey y Colau irá a la inauguración como hizo el año pasado, pero no al acto de la tarde con los jueces, y también asistirán al ISE la tercera teniente de alcalde, Laia Bonet, y el concejal de Turismo e Industrias Creativas, Xavier Marcé.

La ANC ha convocado para las 15.30 una concentración ante el CCIB, en la zona del Fòrum de Barcelona, bajo el lema 'Ni rei ni corona, independència', a la que se han adherido los CDR. Esta movilización llega después de la protesta del 19 de enero en Barcelona contra la Cumbre Hispano-Francesa, a la que se sumaron Òmnium, el Consell de la República y otras entidades independentistas, además de Junts, la CUP y ERC.