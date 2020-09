Fecasarm pide el levantamiento de la limitación horaria de la restauración y la reapertura del ocio nocturno

Fecasarm ha presentado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dos recursos para reclamar el levantamiento de la limitación horaria de la restauración y la reapertura del ocio nocturno. Considera que los contagios han aumentado precisamente porque no hay esta oferta, puesto que esto provoca reuniones en espacios sin control. Las cifras eran más favorables cuando los locales funcionaban, insiste la patronal, que cree que ha quedado acreditado que el sector no es la causa de los rebrotes. Concluye que el problema ya ha dejado de ser de interés particular de un sector económico y ha pasado a ser de interés general de toda la población.

La patronal insiste que 150.000 familias catalanas viven de los sectores de la hostelería y el ocio nocturno, y si la situación se perpetúa acabará con "dramas familiares, desahucios, más delincuencia, más enfermedades mentales e incluso, según la OMS, en suicidios".

Especialmente ha criticado las fiestas ilegales que se organizan mientras el ocio nocturno está cerrado. "No podemos permitir que mientras nuestros locales no pueden operar otros lo aprovechen para hacer negocio, provocando contagios y alargando nuestra injusta agonía", ha indicado Joaquim Boadas, secretario general de la patronal.