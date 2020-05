Fecasarm pide ampliar los horarios de terrazas en Barcelona y Girona

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha pedido a los ayuntamientos de Barcelona y Girona ampliar el horario de verano de las terrazas para ayudar al sector a superar la crisis causada por la pandemia del COVID-19. En concreto, en Barcelona ha pedido que las terrazas puedan cerrar, entre los días 25 de mayo y hasta el 31 de octubre, a las 00.30 horas las noches de domingo a jueves, y hasta las 2.00 horas las noches de viernes, sábados y vigilias de festivos, lo que supone un aumento de 30 minutos y una hora.

En el caso de Girona, Fecasarm ha pedido ampliar los horarios en media hora todos los días de la semana en las zonas A y B (zonas con una mayor protección de la contaminación acústica) y en 45 minutos todos los días de la semana en la zona C (menos protegida acústicamente), un horario que ha establecido entre los días 29 de mayo y 3 de noviembre. Ha valorado positivamente la ampliación de la superficie concedida por ambos consistorios, pero ha indicado que es "insuficiente". En este sentido, ha afirmado que si no se ponen en marcha ayudas eficaces, entre un 40% y un 50% de los bares, restaurantes y discotecas de Cataluña no llegarán vivos a finales de año. Sobre la apertura de bares musicales y discotecas, que no podrán abrir hasta alcanzar la fase 3 de la desescalada, pide abrir con un 50% del aforo y no con un 30%, tal y como se prevé actualmente.