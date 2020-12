Fecasarm lleva al TSJC la limitación horaria impuesta en la hostelería

Fecasarm ha presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) un recurso contencioso-administrativo contra la resolución que prohíbe a la restauración abrir en la franja nocturna. La Federación de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales pide "que se deje en suspenso la restricción horaria, dado que la misma provocará daños de muy difícil reparación o irreparable a muchos locales de restauración y de ocio nocturno de Catalunya, dada la importancia de las fechas".

Según la patronal, la apertura por franjas es una "medida arbitraria, desproporcionada, ineficaz, discriminatoria, contraproducente e inviable económicamente", ya que "no obedece a ningún criterio científico" pues el virus no se propaga más o menos en función de una franja horaria en concreto. Además, considera la medida "desproporcionada si lo que se pretende es evitar largas sobremesas" e insisten en que estas se podrían evitar imponiendo el cierre de una hora entre servicios y obligando a los clientes de los locales legales a llevar mascarilla mientras no estén comiendo o bebiendo.

La federación recuerda que del sector dependen cerca de 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que la medida fomentará las reencuentros ilegales de familiares y amigos, empeorando las cifras sanitarias. Por último, la patronal denúncia que a otros sectores y espacios sí se les da la posibilidad de funcionar sin franjas horarias y con aforos de hasta 1.000 personas siempre y cuando cumplan determinados criterios sanitarios tales como determinadas condiciones de ventilación y medidas de control.