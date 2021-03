Fecasarm lleva al TSJC las nuevas restricciones de horarios de la restauración

La patronal Fecasarm ha llevado de nuevo las restricciones aprobadas por la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y ha criticado al Govern por imponer "de manera sistemática y totalmente arbitraria" las medidas.

En un comunicado este martes, la entidad asegura que las nuevas restricciones horarias no tienen base científica, ya que no se justifica que no se permita servir cenas, realizar servicio de bar en salas de conciertos o abrir los restaurantes de centros comerciales.

El recurso, el decimotercero presentado por Fecasarm, reclama al TSJC que suspenda las restricciones y asegura que la mitad de la restauración y el 80% del ocio nocturno se encuentra "en situación de fallida".

La asociación ha asegurado que existe un sistema que permitiría la reapertura de locales interiores "con un 100% de seguridad para los usuarios", y que consistente en permitir el acceso solo a personas que acrediten un test con resultado negativo en las últimas 72 horas o que estén vacunadas.

Además, propone la instalación de "unos aparatos que ya funcionan en UVIs de hospitales" y que, asegura, elimina la práctica totalidad de la Covid-19 del aire y las superficies.