Fecasarm ve "insuficiente y arbitrario" el horario de reapertura de la restauración

La Federación Catalana de asociaciones de actividades de restauración y musicales (Fecasarm) ha valorado positivamente la flexibilización de las medidas impuestas a la restauración para contener el coronavirus, pero considera que llega tarde y que "el horario fijado sigue siendo insuficiente y arbitrario", según ha indicado en un comunicado este viernes.

"Celebramos que se haya finalmente acordado la reapertura, que es lo que pedíamos en nuestros recursos contenciosos-administrativos planteados contra todas las resoluciones de cierre dictadas por la Generalitat. Sin embargo, ahora que se ha producido la reapertura, consideramos que tanto se podía haber fijado las 17 horas como las 21.30 horas como las 23", señala Fecasarm.

La federación propone, sin embargo, abrir inicialmente hasta las 23 horas, eliminar el cierre perimetral de fin de semana e ir ampliando el horario hasta la 1 de la madrugada.

LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

De la misma manera, apunta que, para salvar la campaña de Navidad, se debería reducir el toque de queda combinado con medidas de seguridad menos restrictivas e igual de efectivas.

Para la federación, "hay que volver al horario de cerrar a la 1 de la madrugada, que es el horario que mantuvieron los bares y restaurantes entre el 17 de agosto y el mes de octubre, con un volumen de contagios y de brotes de solo un 3,5%", tal y como explica el secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas.

Para Fecasarm, quien ha redactado este plan de apertura "desconoce totalmente la realidad del sector de la restauración, porque esto no es París, aquí la gente empieza a cenar a las 21 giras, no a las 18 horas, por eso el mismo horario de París aquí no funciona, más cuando no hay ni un solo turista".

Fecasarm considera también que se debería hacer una visita técnica a cada local para que, cuando se garantice la distancia de dos metros entre mesas, algunos locales puedan mantener un aforo del 70% o del 80% "sin poner en riesgo ni la salud ni la seguridad de las personas".

La federación remarca además la necesidad de crear, con carácter urgente, ayudas proporcionadas a las pérdidas que están sufriendo también los locales de ocio nocturno, "los grandes olvidados en este plan de apertura progresiva, dado que serán los últimos en poder reabrir".