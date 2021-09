La Fecasarm está decepcionada con la decisión del TSJC sobre no reabrir el ocio nocturno

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm)ha lamentado la decisión que ha tomado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha rechazado las medidas cautelares para reabrir el ocio nocturno más allá de las 00.30h.

El secretario general de la patronal, Joaquim Boadas, ha asegurado que el sector acatará la decisión, pero que en ningún caso la comparte, y añade que esta continuará favoreciendo la celebración "generalizada" de botellones y fiestas ilegales en toda Cataluña.

"Sólo quedará el ocio nocturno descontrolado", ha comentado Boadas. La patronal reconoce que se siente "decepcionada" y se plantea recurrir a la resolución a través de un recurso de reposición.

Según Boadas, es "preocupante" que los mismos criterios que se han tenido en cuenta para levantar el toque de queda en Cataluña no puedan ser utilizados para flexibilizar el ocio nocturno.

El secretario de Fecasarm ha subrayado que "si se flexibilizan las restricciones de derechos fundamentales para una mejora de los indicadores, esta mejora también debe beneficiar a las restricciones de otros derechos".

Nuevamente, Boadas ha exigido a la Generalitat que modifique el plan de actuación dentro del sector del ocio nocturno para garantizar la seguridad en las salas de baile y discotecas.

Una de las medidas más destacadas pasa por restringir la entrada a los locales a todas aquellas personas que no presenten un test negativo, que no hayan pasado la enfermedad o que no tengan la pauta de vacunación completa.

Finalmente, Boadas ha pedido al Gobierno que impulse una nueva línea de ayudas para el ocio nocturno, que hasta ahora han sido "muy escasas". "Sólo se han aprobado ayudas por 40 millones de euros cuando las pérdidas han sido de 5.500 millones", ha destacado.