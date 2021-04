La Fecasarm celebra la reapertura de la restauración por la noche pero ve "insuficiente" el horario

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) ha celebrado el anuncio del Procicat de permitir la reapertura de la restauración nocturna a partir del 9 de mayo a pesar de considerar que "llega demasiado tarde" y que "el horario es insuficiente". También ha lamentado que el Gobierno no haga "ninguna mención al sector del ocio nocturno" y ha asegurado que la reactivación de las cenas y de las salas de fiesta y discotecas con medidas de seguridad "es la única fórmula eficaz para luchar contra los contagios entre la gente joven". La organización empresarial ha anunciado que impugnará el toque de queda que quiere impulsar la Generalitat una vez levantado el estado de alarma porque sería "inconstitucional e ineficaz".

Por otro lado, el Gremio de Restauración de Barcelona ha asegurado que la reapertura de los bares y restaurantes hasta las once de la noche "llega tarde", pero atiende al "grito de auxilio" del sector ante una situación "agónica". El director de la entidad, Roger Pallarols, ha afirmado que la reapertura de las cenas se tendría que haber permitido a partir de este lunes, 3 de mayo, y ha advertido que muchas empresas no se podrán beneficiar de la corrección del Govern. Barcelona ha perdido un cuarto de los bares y restaurantes, una cifra que se elevará a un tercio al final de la crisis. Por este motivo, Pallarols ha asegurado que un paso atrás "no sería asumible" y ha pedido eliminar las restricciones de aforo y horario de cara a las próximas semanas.