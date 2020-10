Fecasarm calcula que bares y restaurantes han tenido pérdidas de 315 millones este fin de semana

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) ha denunciado que el sector de ocio ha perdido más de 300 millones de euros el pasado fin de semana. Las pérdidas se han producido ya que los bares y restaurantes están cerrados debido a las medidas restrictivas propuestas por el Gobierno para controlar la pandemia. Según los datos de esta organización, este sector ha perdido el pasado fin de semana un total de 315 millones de euros: 70 millones el viernes, 140 el sábado y 105 el domingo; sin contar pérdidas indirectas sufridas por los proveedores del sector o la afectación de la reducción horaria previa.

El secretario general de la Fercasarm, Joaquim Boadas, ha exigido este lunes a la Generalitat a través de un comunicado que rectifique su decisión porque aún con esta medida los contagios seguirán produciéndose. Este ha señalado que con esta norma solo se crearán pérdidas para las empresas y, por lo tanto, cierres y destrucción de puestos de trabajo “de manera innecesaria”. Consiguientemente, Boadas ha añadido que el cierre de estos locales hace que se creen "fiestas y botellones en espacios sin medidas de seguridad contra la covid-19" que, por consecuencia, hace que se sigan produciéndose contagios. Incluso ha aclarado que "el sector de la restauración y el ocio nocturno son parte de la solución” porque tienen las medidas de control necesarias para la protección de la salud de los ciudadanos.

Asimismo, el presidente de la organización, David López, se ha pronunciado y ha señalado que las ayudas del Gobierno de 40 millones de euros para este sector son "totalmente insuficientes". Este ha añadido que esta cifra no cubre las pérdidas de un día y que todo ese dinero se tiene que repartir entre restauración y ocio nocturno, que tienen pérdidas notables después de siete meses cerrados. Se calculan 1.000 millones en 15 días, como consecuencia, algunos locales no podrán abrir de nuevo y otros tendrán que optar por "cerrar a finales de año si no reciben algún tipo de ayuda urgente", ha resaltado López.

La Fercasarm ha recordado que impugnó la medida del Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La asociación ha considerado que el cierre de estos establecimientos es "desproporcionado" y ha pedido la suspensión temporal de la misma antes del próximo fin de semana.