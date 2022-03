Un fármaco frena el avance de un tipo de cáncer de mama en un 75,8% de pacientes

El director del International Breast Cancer Center (IBCC) y primer autor del ensayo clínico internacional Destiny Breast-03, Javier Cortés, ha destacado que el fármaco 'trastuzumab deruxtecan' "mejora" la supervivencia libre de progresión del cáncer de mama HER2-positivo en un 75.8% de las pacientes.

La revista The New England Journal ofMedicine ha publicado los resultados de este estudio que, según Cortés, son "los más positivos en la historia" del cáncer de mama tras analizar la eficacia y seguridad del fármaco, ha informado el IBCC en un comunicado este miércoles.

De hecho, los resultados con éste fármaco han sido "tan positivos" que 'trastuzumab deruxtecan' pasa a ser, según el IBCC, el nuevo estándar de tratamiento en segunda línea para pacientes con cáncer de mama HER2-positivo.

Es un ensayo clínico de fase III, randomizado y multicéntrico, de ámbito internacional, efectuado con la participación de 524 pacientes con cáncer de mama metastásico, reclutadas para este ensayo entre el 20 de julio de 2018 y el 23 de junio de 2020 en 169 centros de 15 países.

Del total, 261 pacientes fueron asignadas aleatoriamentes a la rama del estudio en la que recibieron 'trastuzumab deruxtecan' y 263, a la rama del tratamiento, hasta entonces el estándar, consistente 'trastuzumab emtansina' (TDM-1).

Uno de los resultados "más importantes" del estudio ha sido la mejora de la supervivencia libre de progresión (es decir, el control de la enfermedad), que ha sido del 75.8% en estas pacientes a los doce meses, respecto al 34.1% en el grupo de pacientes tratadas de 'trastuzumab emtansina'.

Los resultados preliminares del Destinity Breast-03 se presentaron en la sesión presidencial del Congreso de la European Society for Medical Oncology (Esmo) el septiembre pasado y su publicación ahora en The New England Journal ofMedicine confirman su "solidez".

Se trata de un inmunoconjugado que actúa como un "caballo deTroya" porque burla las defensas de las células tumorales para entrar en ellas y atacarlas soltando su carga, está compuesto de un anticuerpo monocional (trastuzumab), unido mediante un linker o la unión a moléculas de quimioterapia (deruxtecan).

Se admnistra por vía intravenosa y viaja a través de la sangre hasta las células tumorales, donde reconoce la puerta de entrada de estas células malignas, en este caso el receptor HER2, entra sin ser detectado y libera a la quimioterapia que transporta para destruirlas, sin dañar "tanto" otras células sanas.