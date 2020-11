Familias numerosas piden a los ayuntamientos que las ordenanzas fiscales no les penalicen

La Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (Fanoc) ha pedido a todos los ayuntamientos catalanes que las ordenanzas fiscales para 2021 no contribuyan a penalizar "todavía más" a las familias numerosas. En una carta, enviada a los 947 municipios de Cataluña, la asociación ha subrayado que se debe otorgar un "mayor apoyo" a las familias numerosas con una reducción de las tasas o precios públicos en función del número de hijos y "eviten su penalización" a través de impuestos municipales como el IBI. En relación a esto, el director de la asociación, Raul Sanchez, ha explicado que la disminución de los ingresos de las familias numerosas, el desempleo cada vez mayor y el aumento de la presión fiscal estatal, autonómica y municipal "forman un cóctel explosivo para un crecimiento brutal de la pobreza y la exclusión social" en estas familias.

La Fanoc ha alertado de que se está produciendo una reducción generalizada de las medidas de apoyo a las familias con más hijos, según datos recogidos en su encuesta anual. Asimismo, la entidad ha resaltado el último estudio de la Fundación Foessa, que señala que las familias con tres hijos o más son, junto a las monoparentales, presentan un “mayor riesgo” de exclusión social y pobreza infantil; lo que para la asociación se relaciona “con la falta de medidas de apoyo”.

La entidad ha anunciado que presentará alegaciones en todos los ayuntamientos en los que se rebaje el apoyo existente a las familias numerosas. Según su director, los ayuntamientos empiezan a introducir criterios restrictivos "como límites de renta absolutos y no per cápita, o límites según el valor catastral de la vivienda” que no se sitúan en las condiciones actuales. “Con este sistema la ciudad de Barcelona pasó en unos años tener unas 20.000 familias numerosas bonificadas en el IBI, a sólo 1.500 que reciben esta bonificación actualmente ", ha añadido Sanchez.