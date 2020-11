Familiares de usuarios de residencias quieren saber por qué y quién denegó hospitalizaciones a ancianos

La coordinadora de la plataforma 5+1, María José Carcelén, ha dejado claro que la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia fue caótica: faltaba personal, no había EPIS ni equipos de protección, no se hicieron test a las residencias, y en un primer momento también se negó el acceso de los ancianos en la atención hospitalaria. Por este motivo, los familiares de residentes quieren saber por qué y quién denegó que los hospitales no aceptaran a los ancianos, teniendo en cuenta que las residencias no estaban preparadas desde el punto de vista sanitario para atender una situación así: “durante semanas no fueron derivados a los hospitales, no sabemos si porque no se pidió o porque se pidió y se denegó. Tampoco sabemos quién lo denegó", ha precisado la coordinadora de la plataforma.

Por ello, María José Carcelén ha dicho que a los ancianos se les abandonó “como si fueran muebles viejos”, “se les consideró prescincibles” y ha dejado claro que dejarlos sin esta atención sanitaria era “condenarlos”. También ha lamentado la falta de información a las familias. Alguna vez, dijo, la primera comunicación fue para explicar que el familiar había muerto, y en una ocasión incluso la llamada vino de la funeraria.

ANCIANOS DESNUTRIDOS O CON LLAGAS

La coordinadora de la plataforma 5 + 1 también ha explicado que han llevado a la fiscalía una treintena de casos en que se denuncia que a pesar de las peticiones de los familiares, no se llevaron a los residentes al hospital y también se aportan informes médicos en los que se explican las condiciones deplorables en que se encontraron algunos abuelos: deshidratados, desnutridos, y con llagas.

Carcelén lamenta que no se ha aprendido nada de la primera ola y considera que la gestión de la pandemia en las residencias debe basarse en tres patas: test semanales a los trabajadores y también a los residentes, una adecuada atención sanitaria, y en caso de positivo por Covid, que el aislamiento se haga fuera de la residencia. Es la única forma, dice, de parar la segunda ola y las que puedan venir. También ha explicado la presidenta de la plataforma que falta personal. Ahora hay entre un 15 y un 20% menos, sobre todo auxiliares de enfermería, porque se han ido a un hospital donde pueden cobrar hasta 700 euros más al mes.

En estos momentos 152 residencias de ancianos, que suponen el 14,5% de las 1.047 que hay en Cataluña, están en una situación grave de coronavirus.