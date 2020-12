La familia del motorista podría llevar a juicio al Ayuntamiento de Barcelona por "homicidio imprudente"

La familia del motorista Martí Estela, de 28 años, que falleció la semana pasada al chocar contra uno de los bloques de hormigón instalados en la calzada para delimitar la zona destinada a las terrazas, llevará a juicio al Ayuntamiento de Barcelona para "esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades" en palabras de su abogado.

Este lunes ya ha comparecido en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona el abogado de la familia Estela, Daniel Vosseler, para personarse como parte perjudicada en la causa judicial. A partir de aquí si el juzgado, que ya ha abierto unas diligencias de oficio para aclarar las causas del accidente, lo estima oportuno, se abrirá un proceso largo que podría concluir en un juicio por la vía penal entre la familia del fallecido y el propio Ayuntamiento. "No descarto absolutamente ninguna vía, ni tan siquiera la penal" ha sentenciado Vosseler.

Sobre los bloques de hormigón que acabaron presuntamente con la vida de Estela, la Guardia Urbana en un informe ya alertó de un mayor riesgo para motoristas como el que ocurrió en el trágico caso de la calle Balmes. “De la totalidad de usuarios de la vía únicamente se detecta un posible incremento de riesgo para los usuarios de motocicletas asociado a una situación de impacto con las aristas verticales de los bloques de hormigón”.

En otro informe, la Guardia Urbana se expresaba en el mismo sentido. “La colocación de elementos robustos no es una buena solución dado que en caso de salida de la vía algunos vehículos, los golpes pueden ser muy lesivos, sugiriendo la indicación y señalización, así como la necesidad de pulir las aristas para hacerlas más curvas”

La familia ya se ha pronunciado en contra de la colocación de estos bloques de hormigón tipo 'New Jersey' pidiendo que se retiren, "me parece una salvajada que se estén colocando estos bloque en una ciudad como Barcelona, que es la reina de las motocicletas", esos bloques según Vosseler "están previstos para autopistas, no para que estén en la ciudad y veremos la legalidad de la disposición de estos bloques". "No se deberían haber puesto nunca, precisamente por el riesgo altísimo que tiene para los motoristas", en este sentido el propio abogado ha recalcado que mantener esos bloques tras la muerte de Martí Estela es "una falta de respeto y de sensibilidad bestial".

Vosseler ha concluido la conversación con COPE Catalunya aclarando que va a ir "hasta las últimas consecuencias para depurar responsabilidades en este tema". A partir de la comparecencia de hoy como parte perjudicada, el equipo legal que representa a la familia Estela pedirá una batería de diligencias de investigación, entre las cuales estarán los atestados administrativos que justifiquen la colocación de los bloques de hormigón y que por el momento el Ayuntamiento se niega a facilitar a la oposición política. Se realizará la instrucción de la causa y a partir de entonces la familia decidirá por que vía actuar, la vía penal sería la preferida ya que podría existir "un caso de homicidio imprudente" según Vosseler.