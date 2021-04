La falta de viento puede retardar la caída de las hojas, según un estudio

Un estudio del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) ha apuntado la posibilidad de que la falta de viento provocada por el cambio climático retarde las caídas de las hojas en las latitudes altas.

El trabajo, publicado en 'Proceeding of the National Academy of Science PNA', ha alertado de que esta carencia puede retrasar el envejecimiento y caída de las hojas y que la afectación es comparable a la de las temperaturas o las precipitaciones, ha informado el Creaf este martes en un comunicado.

El investigador del CSIC y del Creaf y autor de la investigación, Josep Peñuelas, ha afirmado que "el viento seca las hojas y las lleva hacia la senescencia y caída típicas del otoño".

"Con menos viento este efecto disminuye", lo que puede ser uno de los motivos que expliquen esta ralentización.

EN LOS MODELOS

Peñuelas ha sugerido que estas alteraciones "se deben introducir lo antes posible en los modelos que se están utilizando en todo el mundo para medir los efectos del cambio climático" en los ritmos de la naturaleza.

El autor del trabajo ha puntualizado que hacer una predicción de las velocidades del viento con un clima cambiante "sigue siendo un reto, pero las pruebas sugieren que las velocidades de los vientos serán más extremas en varias regiones, aunque la velocidad media anual siga disminuyendo" y que la combinación de vientos extremos y crónicos podría tener consecuencias tan negativas e importantes como las derivadas de las variaciones de temperaturas y precipitación.

El trabajo ha consistido en 183.448 observaciones fenológicas a 2.405 emplazamientos, medidas a largo plazo de vapor de agua, de dióxido de carbono y 34 años de datos de satélite que miden el verdor del paisaje; además, se han comparado las diferencias interanuales de estos lugares durante la caída de las hojas.

La calma de los vientos tiene efectos positivos, ya que cuanto más crece el verde más CO2 retira de la atmósfera para producir troncos, ramas y hojas, además de reducir el riesgo de heladas porque las superficies vegetales se enfrían menos.

El estudio también ha demostrado que la disminución del viento reduce la evapotransporación, lo que se traduce en una menor pérdida de agua en el suelo y permite lograr unas condiciones de crecimiento más favorables al final del otoño.