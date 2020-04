Falta una setmana perquè els nens poguin sortir al carrer

L'Associació Nacional de Pediatria està elaborant, a petició del Ministeri de Sanitat, un document per a estudiar les condicions de sortida de nens i adolescents quan comencin les mesures del desconfinament pel coronavirus. En concret pel més petits serà dilluns vinent 27 d'abril. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha parlat del tema, el dr. Pepe Serrano,pediatre i membre de la Junta directiva de la Societat Catalana de Pediatria.

Els nens són un grup de transmissió de la malaltia com els adults, ha explicat la pediatra. El que canvia és que solen ser asimptomàtics . Els nens tenen el mateix risc de contagiar-se i de transmetre que els adults.

Les mesures hauran de tenir en compte el distanciament social, alguna cosa que poden complir nens de 10 anys, però no els de 2, 3 o 4 anys. "És difícil fer un global per a totes les edats".Ha afegit el pediatre. Un mes porten confinats 7 milions de nens a Espanya. Lluny de centrar-se en els traumes o desequilibris físics o emocionals que els pugui causar, el pediatre assegura que amb el temps serà una experiencia més agradable que desagradable.

