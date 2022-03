La falta de controladores de acceso alerta a patronales y empresas del ocio nocturno

Muchos de los controladores de acceso de conciertos o salas musicales dejaron su puesto de trabajo con la llegada de la pandemia. Ahora, dos años después, algunos no lo han recuperado. "Este tipo de trabajo suele ser algo secundario, por lo que con la pandemia muchos lo han dejado y ya no han vuelto" explica Adam Falgueres, gerente de la empresa de seguridad Protecta. Esta falta de profesionales se ha acentuado por la falta de convocatorias. Durante 2 años no se han convocado exámenes, y la siguiente admisión no será hasta 2023. "Es complicado porque si juntas las dos cosas hay mucha falta de personal. Llama la atención que las convocatorias de agente de seguridad sean cada 4 meses, y estas cada año" incide Adam. Cabe destacar que los dos puestos no tienen la misma función, de ahí las dieferencias que, según Adam, deberían equipararse.

Por culpa de este problema, el sector del ocio nocturno se ha tenido que adaptar. Muchos empresarios, que ya tenían la titulación de controladores pero que no lo utilizaban, se han visto obligados a ejercer. Las funciones del empresario y el controlador son similares, por lo que un cursillo de 40 horas es lo que se debe hacer para obtener la titulación complementaria. Esto y renegociar con antíguos controladores que ya tenían otro trabajo han sido las dos soluciones momentáneas del sector. "Es un esfuerzo extra que estamos haciendo en estos meses que nos quedan" explica Joaquim Boadas, secretario general de FECASARM.

Desde patronales como FECASARM y otras empresas del sector preveen que, con la nueva convocatoria del año 2023 entren unos 1200 controladores de acceso nuevos que vuelvan a equilibrar la situación. Aún así, piden a la Generalitat que tengan en cuenta las medidas que se toman en un futuro por los efectos colaterals que han provocado en el ocio nocturno.