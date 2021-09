Fallece una mujer de 78 años atropellada por un patinete en el centro de Lleida

Una mujer de 78 años ha fallecido en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, a causa de los heridas producidas al ser atropellada por un patinete eléctrico. El accidente se produjo, el pasado martes a les 13.00, en un paso de peatones regulado por semáforo situado en el cruce de Avenida Catalunya con Alcalde Costa, en una zona muy concurrida en el centro de la capital leridana. La mujer cruzaba por el carril bici para acceder al paso de peatones cuando fue atropellada por un patinete. A causa del choque, la mujer cayó y sufrió un golpe en la cabeza que desgraciadamente ha sido mortal. Es la primera victima en Lleida atropellada por un vehículo de movilidad personal y son ya 3 los muertos este año en vía urbana. Anteriormente, en el mes de abril falleció una vecina de Lleida de 83 años tras ser atropellada por una furgoneta en Rambla Ferran. En agosto murió una mujer de 85 años arrollada por una moto en el calle Princep de Viana.

Peatones de la zona indignados con la señalización

Peatones de la zona consultados por la Cadena Cope denuncian la peligrosidad de un paso de peatones que da acceso a la calle mayor de Lleida. Carlos señala "no me extrañado el accidente. Ayer mismo yo sufrí un susto, los conductores de los patinetes no respetan los semáforos y el peligro es constante. Hay que hacer alguna cosa, porque los accidentes se repetirán" se lamenta este ciudadano de Lleida

En el mismo paso de peatones, José esta indignado "la ciudad esta dejada, el Ayuntamiento no hace nada. Nunca hay Guardia Urbana y cada uno hace lo que quiere. Es una pena la muerte de la mujer, y lo que sorprende es que no haya pasado antes, no se respeta nada", zanja José.

Mientras desde la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal de Lleida, se pide no acusar a todos los conductores y también exigen más policía ante los comportamientos incívicos " lamentamos el accidente y constata lo que nosotros hace tiempo que pedimos. Lleida tiene una carencia de Guardia Urbana para no solo multar, sino para hacer pedagogía para todos, peatones y conductores para ir todos por nuestro espacio. Se podría utilizar a los Agentes Cívicos" exclama el presidente de la Asociación Gerard Valentines.