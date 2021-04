Fallece a los 75 años el economista Arcadi Oliveres

Arcadi Oliveres ha fallecido este mediodía, a los 75 años a causa de un cáncer terminal agravado en las últimas semanas. Nacido en Barcelona en 1945 Oliveres se ha caracterizado en su trayectoria por la defensa de los derechos humanos desde las diversas entidades y plataformas en que ha participado activamente. Ya durante la dictadura franquista se incorporó en movimientos sociales cristianos y participó en acciones con gran impacto mediático, como la Capuchinada en marzo de 1966 en Barcelona.

Su familia ha comunicado en su página web el fatal desenlace "con una mezcla de tristeza por el momento, de alegría por lo vivido y de agradecimiento por el amor recibido, la familia Oliveres Künzi comunicamos que Arcadi Oliveres ha fallecido este mediodía"

Amb la tristesa pel moment, l'alegria per allò viscut i l'agraïment per l'amor rebut, la família Oliveres Künzi us comuniquem que l'Arcadi Oliveres ha mort aquest migdia. Agraïm profundament les mostres d'afecte rebudes i que han permès celebrar la vida.https://t.co/u3QFHslbczpic.twitter.com/lXIajtWb7i