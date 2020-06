La facturación de las agencias de viaje caerá un 70% respecto el año pasado

El otro 50% de las agencias no levantarán la persiana hasta el otoño o no tienen una fecha de apertura prevista. Según el presidente de la patronal, Martí Sarrate, caerá la facturación de este sector respecto al año anterior y si no se prorrogan los ERTE que han declarado el 78% de las agencias, es posible que cierre un 60% de ellas.



Este año, las agencias receptivas esperan que el 85% de la procedencia de los turistas sea nacional, frente un 15% de internacionales los que sobre todo vendrán de Francia, Alemania y Reino Unido. En cuanto a las agencias emisoras, señalan Baleares, Andalucía y Cataluña como los destinos más deseadas. Sin embargo, ciudades como Barcelona sufrirán mucho y en cambio, el turismo rural crecerá cerca de un 23% por la falta de aglomeraciones.