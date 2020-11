Un experto considera que la vacuna del coronavirus será "parte de la solución, no la solución completa"

En la inauguración de la vigésimoquinta edición de la Setmana de la Ciència, celebrada este viernes en formato virtual, han participado figuras conocidas que pusieron sobre la mesa temas relacionados con el coronavirus, juntamente con el avance y aplicación de la vacuna. Entre ellas el investigador del Centre de Recerca de Salut Animal (IRTA-CReSA), Joaquim Segalès, que ha resaltado que la vacuna contra la covid-19 será "solo parte de la solución, pero no la solución completa". El experto ha remarcado en el acto que las primeras vacunas que saldrán al mercado protegerán a la población "contra la circunstancia clínica, no contra la infección", por lo que, el virus seguirá colonizando cuerpos sin provocarles ninguna enfermedad. Asimismo, el investigador ha avisado que esta pandemia "no será la última", ya que actividades globales como la deforestación, el calentamiento global o el acercamiento de la civilización al mundo salvaje provocarán situaciones parecidas.

El acto fue abierto, alrededor de las 10 horas, por el secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, Francesc Xavier Grau, que ha destacado que la ciencia es "la mejor garantía para el éxito del futuro y para una sociedad más justa". En el mismo acto, la investigadora y directora de Innovación de la farmacéutica Reig Jofre, Isabel Amat, ha remarcado aspectos relacionados con el tema del coronavirus, como que la distribución de la vacuna conlleva a un "esfuerzo logístico que nunca se habría visto". También, la investigadora ha puesto sobre la mesa dudas éticas, como quién debe recibir primero la vacuna: individuos de pocos países, a pocos individuos de muchos países o salvar el máximo número de vidas o los máximos años de vida. En esta misma línea, en el acto se le dio la palabra al presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha enumerado tres aprendizajes que la sociedad ha obtenido de la pandemia: la fuerza de la idea de comunidad, la importancia de la ciencia y la ambición como motor de cambio.

La Setmana de la Ciència, impulsada por la Fundació Catalana per a la Recerca i l'Innovació (FCRI), con apoyo de la Generalitat, repartirá cientos de actividades en Cataluña, como a las instituciones educativas, la semana traerá conferencias, también vía online, a cargo de investigadores, a alumnos de tercero y cuarto de la ESO de 250 institutos. La clausura de la 25a edición será el 27 de noviembre en un acto de aforo limitado transmitido por videostreaming desde la sede de la FCRI en Barcelona.