El PP exige la retirada de la guía de comunicación inclusiva de Ada Colau

El presidente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha exigido la retirada inmediata de la Guia de Comunicació inclusiva que ha editado el consistorio. En este manuscrito se considera "excluyente" expresiones como padre, madre o abuelos. La alternativa que proponen es familia y gente mayor. Términos como Persona inmigrante pasarían a ser persona migrante, también minusválido por persona con discpacidad física, deficiente por persona con discapacidad intelectual. Lo mismo sucede con expresiones muy utilizadas como son: "pareces bipolar" que debería sustituirse por voluble y "que le den por culo" que sería "vete a freír espárragos". La guía también recoge como expresiones poco respectuosas "camido de sexo" que debería cambiarse por "operaciones de afirmación de género".

José Bou tiene claro que se trata de "una ocurrencia más de la señora Colau, Barcelona tiene problemas más graves como la falta de efectivos y herramientas de la Guardia Urbana, la falta de seguridad o un parque de viviendas sociales como el que prometió". Para el líder de los populares "esta guía tiene componentes ideológicos, el ayuntamiento debería dedicarse a hacer gestión municipal y dejar la idología".

Por último, Bou afirmó a los micrófonos de la Cadena COPE "hemos pedido que lo retire, no podemos perder ni un minuto más, debe preocuparse de los verdaderos problemas de los barceloneses, esto no interesa para nada a la ciudadanía". Esta guía servirá para catalogar a las empresas que aspiren a contratos municipales. De no usar este lenguaje perderán puntos en beneficio de otras que sí lo acaten.