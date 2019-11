EL PP exige la actuación de la Guardia Urbana para evitar los cortes de la calles de Barcelona

" No son más de 100, pero perjudican a miles",exclama Josep Bou,crítico ante lo que considera complicidad del Ayuntamiento de Barcelona. Los cortes, convocados por los CDR, son diarios en la Avenida Meridiana y ocasionales en otros puntos de Barcelona. Consiguen su objetivo de alterar la movilidad en la ciudad. Los conductores atrapados en el corte, no pueden hacer nada,solo esperar a que los manifestantes se marchen voluntariamente. La Guardia Urbana se limita a dar paso alternativo antes del corte,pero el problema es para los coches atrapados que no pueden dar marcha atrás.

El presidente del Grupo Municipal del PP, Josep Bou apunta " es inadmisible que un pequeño grupo de personas perjudiquen a miles que quieren volver a casa, no es tan difícil llevar a los manifestantes a la acera, que ahí continuen la protesta y que no molesten a nadie"

Para Bou, los altercados están dañando la ciudad de Barcelona en todos los sentidos "y todos los representantes de la ciudad, tienen que luchar siempre mejorar la ciudad y no para empeorarla"

Por su parte el sindicato CSIF, critica el mínimo operativo policial ante los cortes de tráfico. Su portavoz Eugenio Zambrano defiende a los agentes " la Guardia Urbana recibe órdenes. El problema es que Colau y Collboni, solo envían entre dos a cuatro agentes por corte, y claro no pueden hacer nada". Zambrano afirma que muchos conductores airados interpelan a los agentes para que actúen y pongan fin a la protesta.

La competencia del tráfico en la ciudad es del Ayuntamiento y la responsabilidad en seguridad es del PSC. Por eso Zambrano de dirige a Jaume Collboni " tiene que decir a Colau, que no se puede seguir así, son muchos días de cortes y aquí nadie lo soluciona".

El futuro no se presenta mejor porque hoy mismo los CDR han lanzado su desafío " O independencia o barbarie" y su objetivo es intensificar sus protestas y alterar la mobilidad urbana