No hay hora que Joan Canadell no critique a España y relacione todos los males de Cataluña al hecho de no ser independiente. La última invectiva del actual presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, es por el cierre de Nissan. Canadell alude a una llamada de un ex directivo de Nissan, sin concretar de quien se trata, para divulgar que el cierre de la planta de coches japonesa, que afecta a 23.000 puestos de trabajo, tiene un solitario culpable: el Gobierno de España que quiere destruir Cataluña. A la vez Canadell lanza el mensaje que hay que irse de España inmediatamente antes de la ruina total

Un ex-alt directiu de Nissan em passa x whatsapp:



“Estic molt “emprenyat”. L’Estat espanyol no s’ha implicat en el tema i el nostre govern no els planta cara tal com caldria. Ens hem de desfer d’aquest Estat a tota pressa abans no ens acabi d’arruinar del tot...” pic.twitter.com/wU5ZC3d00d — Joan Canadell (@jcanadellb) May 28, 2020

En un mundo, el directivo y empresarial, marcado por los silencios públicos, dos exdirectivos de la Fira de Barcelona han dicho basta y han enviado una carta a Joan Canadell tildándolo de" supremacista" y pidiendo que acabe con la" marrullería" mostrada desde que accedió al cargo. Los firmantes de la misiva son Ferran Lemus, Director General de la Fira de Barcelona 1990-1992, y Adolf Cartuja, Director General 1992-2001. Ambos lanzan una dura critica a las maneras de proceder de Joan Canadell y su objetivo es que la Cámara recupere " la seriedad y pueda ser útil para los duros tiempos que se acercan".

Pero la carta tiene mas profundidad, por qué sus autores, no son solo dos exdirectivos alejados de las instituciones públicas hace años, sino que ambos mantienen relaciones con empresas nacionales e internacionales del sector de la automoción. Por lo tanto es un serio aviso, de como reciben las grandes corporaciones, las palabras de la Cámara de Comercio de Barcelona y sus consecuencias de cara a un futuro para posibles inversiones. Y es que una gran empresa analiza detenidamente los pros y contras antes de instalarse en una zona y el clima de enfrentamiento total de la Camara con España no ayuda a atraer inversiones.

Canadell alcanzo la presidencia de la Cambra, con la candidatura de Eines de País, impulsada por la entidad independentista ANC, que aprovechó la baja participación en estas elecciones par aupar a uno de los suyos. Fundador de Petrolis de Catalunya, Canadell es un acérrimo defensor del tándem Puigdemont- Torra y de una política de enfrentamiento diario contra España. Un año después de su llegada, directivos relevantes de la ciudad, dicen basta ante esta deriva que creen muy perjucial para Cataluña.