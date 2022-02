El incendio que se inició esta madrugada en Roses, detrás de la zona conocida como Mas Oliva, continua activo y afecta ya a 500 hectáreas, según la última actualización de Bombers de la Generalitat. El fuego tiene este momento dos flancos, uno de ellos ha llegado ya a la costa, y los equipos de extinción incorporan 40 dotaciones terrestres, 2 aviones de vigilancia y un helicóptero bombardero. Los bomberos dan por estabilizados, los flancos que amenazaban por su proximidad a zonas habitadas y que más preocupaban a los equipos de extinción.

En estos momentos hay un factor natural que preocupa, que es la tramuntana, el viento característico de la zona, active zonas donde no hay fuego, pero sí que están a alta temperatura a causa del incendio, y provoque nuevos flancos. Esta es la imagen facilitada por los Mossos del incendio de Roses esta madrugada

Protección civil confirma que son 18 el número de personas que has sido evacuadas, a causa del peligro por el incendio. 12 personas estaban en el Hotel Ciutat de Vacances ubicado en la Cala Montjoi. 3 son trabajadores de un hotel ubicado en la Cala Joncols y otras 3 personas del hotel Vela de Roses. Esta es la actualización de la zona, en las imágenes aéreas facilitadas por los bomberos

Video de #IFRoses fet per l'Equip d'Enregistrament d'Imatges de #bomberscat. En tota la zona cremada hi ha molts punts calents, que s'han de remullar. Amb la tramuntana poden revifar en qualsevol moment. Per això l'incendi encara es considera actiu, tot i no haver flama. pic.twitter.com/Qd7qkCKAAA