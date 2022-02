"60 euros de comisión para guardar mi dinero"; el lamento de un jubilado a los bancos

Los nuevos usos bancarios y su relación con el cliente, está provocando críticas en amplios sectores de la población. El cierre de oficinas tanta en las ciudades como en pueblos, la digitalización de los servicios y el incremento de comisiones bancarias, provocan un cambio visualizado en las colas de entrada a las oficinas bancarias. "Hemos pasado de tener 3 oficinas al lado de caso, a cerrarlas todas y desplazarme para ir al cajero", se lamenta Pilar.

Ingrid Vilanova, responsable de CC.OO en Cataluña del sector financiero, advierte "este malhumor con los bancos está provocando episodios de tensión en las oficinas hacia los trabajadores. Han aumentos los casos de broncas e insultos, y en algunos casos puntuales ha habido incluso violencia física, cuando los trabajadores no tenemos ninguna culpa". Vilanova reconoce que en las oficinas más conflictivas, se ha aumento la seguridad con la presencia de un guardia y considera que los cambios en los usos bancarios, son provocados por los accionistas de los bancos "ahora somos vendedores, es lo que nos dicen que tenemos que hacer y no de atender a los clientes. Aquí está el cambio, hemos dejado en segundo plano la función social de ayudar a los clientes y la exigencia es vender".

El sindicato vincula la reducción de plantillas, 17.000 trabajadores menos en 2021 en la banca en el conjunto de España, con más de 3.000 en Cataluña, y el cierre de oficinas masivo, con el deterioro de la relación directa y personal con el cliente. Vilanova considera que el proceso de cambio arrancó antes de la pandemia y que la crisis del coronavirus ha acelerado unos planteamientos ya previstos con anterioridad.

Mientras en la cola de acceso a una entidad, los usuarios más mayores comparten que los cambios han alterado la relación que mantenían con el banquero. Leonardo, pensionista no entiende la comisión de mantenimiento "ahora tengo que pagar 60 euros por guardar mi dinero, en todos los bancos es igual. Y me obligan a cobrar mi pensión en un banco, y yo me pregunto que van a guardar, hay una persona especifica guardando mi dinero. No entiendo nada"

Lluís, era el más comprensivo "a nuestra edad todos los cambios nos asustan y nos cuesta más relacionarnos con las nuevas tecnologías, pero al final es para mejorar".