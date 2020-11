Un estudio de Vall de Hebrón apunta que algunos casos de asma podrían ser un factor protector ante la Covid-19

Un estudio apunta que el asma podría ser un factor protector contra la covid-19 en algunos pacientes concretos. Así lo indica un equipo de investigadores del grupo de Neumología del Vall de Hebrón Instituto de Investigación (VHIR), que no ha encontrado indicios que los casos de asma tengan relación con una peor evolución del coronavirus. El trabajo ha constatado que solo el 3,2% de los pacientes hospitalizados en estado grave por covid tenían asma, una prevalencia inferior en la población general, del 6%, y ha observado que la incidencia era todavía menor en pacientes con fenotipo T2. Aun así, los investigadores admiten que la explicación "no es clara" y no se sabe el porqué de esta situación.

El trabajo ha analizado 71 pacientes asmáticos con coronavirus que habían ingresado a Vall de Hebrón con neumonía desde l1 de marzo hasta el 30 de junio. Se recopilaron datos sobre el fenotipo, la gravedad y el tratamiento que seguían por el asma. La gravedad de la covid-19 se registró en función de las necesidades de oxígeno y apoyo ventilatorio y los hallazgos de la radiografía de tórax.

En el estudio solo el 3,2% de los pacientes hospitalizados con enfermedad grave tenían asma, una prevalencia inferior a la de la población general de nuestro ámbito geográfico, que ronda el 6%. "Si también tenemos en cuenta que 54 (76%) de los 71 pacientes afectados presentaban comorbididades que se ha demostrado que están directamente relacionadas con la afectación del coronavirus, la prevalencia de asmáticos sin otras alteraciones que sufren enfermedad grave se reduce a solo el 0,8%", reflexiona María Jesús Cruz, jefe del grupo de Neumología del VHIR.

El doctor Xavier Muñoz, médico adjunto del Servicio de Neumología de Vall de Hebrón, admite que el estudio "tiene limitaciones inherentes a causa de su diseño" pero en defensa los resultados y apuesta para reproducirlo en estudios con un mayor número de pacientes para "abrir una nueva vía de investigación en la lucha contra el coronavirus".

Fenotipo T2 como protector

Según el fenotipo, los pacientes asmáticos se dividieron en dos grupos: T2 (con los subgrupos T2-Th2 y T2-ILC2) y No-T2. Se consideró que los pacientes tenían un fenotipo T2-Th2 si, según la historia clínica, eran alérgicos; y un fenotipo T2-ILC2 si no eran alérgicos pero el recuento absoluto de eosinófilos en sangre periférica era superior a 300 células por milímetro cúbico. En el caso de pacientes con IgE elevada y una prueba de punción positiva o IgE específica a algunos de los pneumo-alérgenos habituales se los consideró alérgicos. Los pacientes que no cumplían ninguno de estos criterios se clasificaron como fenotipo No-T2. El 76% de estos pacientes presentaban alguna comorbididad además del asma.

De estos 71 pacientes, 42 tenían el fenotipo No-T2, mientras que 20 eran alérgicos (T2-Th2) y 9 eosinofílicos (T2-ILC2). En pacientes con fenotipo No-T2 se observó una gravedad más grande de la covid-19. Sin embargo, la evolución con el tratamiento estándar fue buena en 67 pacientes (94%), mientras que cuatro murieron.

Explicación poco clara

Según los investigadores, la explicación de este hallazgo no es clara. Si bien algunos autores han sugerido que el tratamiento con corticosteroides inhalados puede proteger a estos pacientes de la enfermedad al disminuir la producción de citosinas; otros opinan que sería la presencia de eosinófilos activados la que protegería los individuos de la infección, de forma similar al que ya se ha descrito por otros virus. Y una tercera hipótesis apunta a la interrelación entre el asma y el sistema renina-angiotensina.