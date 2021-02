Un estudio revela la desaparición del castellano en los tuits de Govern, Salud y Emergencias en plena pandemia

Un estudio tan minucioso como revelador. El 99,7% de los tuits del Govern de la Generalitat durante la pandemia solo fueron escritos en catalán, omitiendo del castellano, a pesar de su oficialidad, en este canal de comunicación, según el informe de Foro de Profesores.

En concreto el estudio analiza 10.000 tuits, en el periodo del 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre. El informe revela que de los 6.637 mensajes del Govern en Twitter solo 9 tuits fueron en castellano, el 0,1% del total. En plena pandemia, en los mensajes de la Conselleria de Salut se mantiene la exclusividad del catalán; de un total de 2.534 solo 29 se utilizó el castellano el 0,4 % del total.

El economista y miembro de Foro de Profesores, Javier Melero afirma en declaraciones a la Cadena Cope "este uso lingüístico provoca vulnerabilidad a los ciudadanos que no entienden el catalán. Abandonan las cuentas oficiales porque no las entienden, el ejemplo de Salud en plena pandemia es significativo. Las recomendaciones para protegernos de la pandemia no podían ser seguidas por los que no saben el catalán, y eso es un peligro de contagio"

Los autores del estudio inciden que sus conclusiones no van en contra del catalán, sino que lo que pretenden es la equiparación del castellano" es fácil solo es un a cuestión de voluntad. Es escribir el mismo tuit también en castellano y así se llega al máximo número de ciudadanos, que es el objetivo de los canales de información oficiales de todos los gobiernos", sostiene Melero. Denuncian que la Generalitat activará una intensa campaña de comunicación en redes sociales y solo utilizara el catalán.

La misma situación de la exclusividad del catalán se produce en las cuentas de Twitter de los Mossos y de los servicios de Emergencia "son cuentas fundamentales por su vocación de servicio público, y mucha gente no las sigue" alerta Javier Melero.