Un estudio concluye que la contaminación del aire se asocia a un mayor riesgo de cáncer de mama

Un estudio del Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) concluye que la contaminación ambiental se asocia a un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres después de la menopausia. En el estudio, publicado en la revista 'Environmental Research', los investigadores se basan en una gran cohorte, de cerca de 1.800.000 mujeres, durante una media de 10 años para estudiar la asociación entre contaminación del aire, espacios verdes y riesgo de desarrollar cáncer de mama. Las investigadoras y autoras principales del estudio, Isaura Terré-Torras y Martina Recalde, señalan que implementar políticas contra la contaminación del aire y aumentar los espacios verdes podría "reducir a la larga el riesgo de cáncer de mama".

El equipo de investigadores ha estudiado datos de la población general de Catalunya recogidos prospectivamente del Sistema d'Informació per a la Investigació en Atenció Primària (SIDIAP), con una cohorte de 1.798.838 mujeres de entre 17 y 85 años. Concretamente, de 1.054.180 mujeres en etapa premenopáusica y de 744.658 mujeres después de la menopausia, entre el 2009 y el 2018.



Recalde recalca que una cohorte tan amplia tiene una ventaja a nivel estadístico y también de validez externa, puesto que permite extrapolar las conclusiones del estudio en la población general.



En cuanto a la contaminación ambiental, las medidas fueron de partículas contaminantes (PM2,5 y PM10) y de dióxido de nitrógeno (NO2). Con relación a los espacios verdes se usó el Índex de vegetació de diferència normalitzada (NVDI) y el porcentaje de espacios verdes en las áreas censales donde residían las mujeres.



Durante el seguimiento, 6.126 (0,6%) mujeres en etapa premenopáusica fueron diagnosticadas con cáncer de mama y 17.858 (2,4%), en la cohorte de la etapa postmenopáusica. La mediana de tiempo de seguimiento fue de 5 años para las mujeres que desarrollaron cáncer de mama y de 10 años para las que no desarrollaron la enfermedad.



En el caso de las mujeres en etapa premenopáusica, la edad mediana al inicio del estudio fue de 38 años en aquellas a quienes se diagnosticó cáncer de mama y de 32 años a las que no. Por otro lado, en las mujeres en etapa postmenopáusica la mediana de edad fue de 62 y 63 años, respectivamente.



Los investigadores han observado que un aumento en la concentración de PM2,5, PM10 y NO2 aumenta el riesgo de la enfermedad en mujeres después de la menopausia. En las mujeres en etapa premenopáusica, solo se observó un mayor riesgo en concentraciones de PM10 extremadamente altas (≥46 μg/m³ ).



"A pesar de que la probabilidad era baja, había un aumento del riesgo en las mujeres en etapa postmenopáusica. En cambio, en las mujeres en etapa premenopáusica, solo observamos un aumento del riesgo en niveles muy elevados de PM10", explica Terreno-Torras.

POLÍTICAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN

"Las políticas de salud pública contra la contaminación ambiental pueden tener un efecto para reducir la probabilidad de cáncer de mama y otros muchos problemas de salud que ya se ha visto que están asociados con la contaminación ambiental", afirma Recalde en una entrevista conjunta con Terreno-Torras al ACN.



Los autores del estudio consideran que hacen falta más estudios para comprender mejor los detalles del potencial efecto de los espacios verdes en el riesgo de cáncer de mama.



El cáncer de mama es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en las mujeres en todo el mundo. Es una enfermedad más frecuente en la etapa postmenopáusica por probablemente una exposición más prolongada a estrógenos endógenos, obesidad o falta de actividad física, entre otros factores. En mujeres antes de la menopausia se asocia a una mayor agresividad del cáncer y a la presencia de determinadas mutaciones genéticas que aumentan la predisposición a desarrollar la enfermedad.