Un estudio asocia la ingesta de alimentos ecológicos con un mejor desarrollo cognitivo

Investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y del Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV-CERCA) han identificado en un estudio que la ingesta de alimentos ecológicos en la infancia se relaciona con mejores puntuaciones en pruebas de inteligencia fluida y de memoria funcional o de trabajo.

La revista 'Environmental Pollution' ha publicado los resultados del trabajo en el que han analizado la asociación entre una "amplia variedad" de exposiciones prenatales e infantiles y el desarrollo neuropsicológico en edad escolar, ha informado el centro impulsado por Fundación la Caixa en un comunicado este miércoles.

Las pruebas de inteligencia fluida evalúan la capacidad de resolver problemas nuevos y, las de memoria funcional o de trabajo, la que permite al cerebro retener nueva información mientras se necesita a corto plazo.

El estudio 'Early life multiple exposures and child cognitive function: A multi-centric birth cohort study in six European countries', ha utilizado datos de seis cohortes de países europeos, estos son, Reino Unido, Francia, España, Grecia, Lituania y Noruega, los cuales suman 1.298 menores de entre 6 y 11 años.

Han tenido en cuenta 87 factores ambientales a los que estos menores estuvieron expuestos durante su vida uterina, como son, la contaminación del aire, tráfico, ruido, diferentes sustancias químicas y estilo de vida, y otros 122 factores a los que estuvieron expuestos durante la infancia.

Así, los investigadores han hallado también que la ingesta de comida rápida, el hacinamiento en el hogar y el humo de tabaco recibido en la infancia se relacionan con resultados más bajos en los test de inteligencia fluida.