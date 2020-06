Este lunes se ponen en marcha los casales de verano marcados por las restricciones por el coronavirus

Después de que haya finalizado el curso escolar, es el turno de los casales, colonias o campamentos de verano que han empezado este lunes. Unas actividades diferentes que también se tienen que adaptar a la nueva realidad. Así, por ejemplo, se han fijado turnos para la entrada y la salida, pero también formarán parte del día a día el uso de mascarillas, la higiene recurrente de las manos o mantener la distancia física. Se potenciarán las actividades al aire libre y se harán en grupos más reducidos, de unos diez niños.

El ritual de inicio ha sido la toma de la temperatura y el lavado de manos. A partir de ahí ha ganado la ilusión y las ganas de reencontrarse con los amigos, a pesar de que los niños reconocían que la situación es extraña. Es lo que explicaban Emma y Mariona, que esta mañana han empezado su casal de verano en la escuela Sant Gregori de Barcelona de la fundación Pere Tarrés. Y entre los padres, la opinión general era destacar la importancia de que los niños participaran en este tipo de actividades para volver a tener contacto con otros niños, después de un período largo de confinamiento y de restricciones.

Desde la Fundación Pere Tarrés, su directora de Programas Educativos y Sociales, Sònia Recasens, explicaba que la organización de los casales de este año ha sido todo un “reto” y se ha hecho aplicando todos los protocolos de seguridad, pero “sin perder el espíritu del tiempo libre”. Y también decían que este año el inicio está siendo más “lento” porque los padres tienen “incertidumbres” sobre qué hacer. Y hasta que no se llegó a la fase 3 muchos de ellos no tuvieron claro si apuntar o no a los niños en el casal. Aun así, en estos momentos las inscripciones están más o menos sobre la mitad de las habituales, hay unos 17.000 niños inscritos.Por otro lado desde Fundesplai aspiran a superar los 68.000 participantes del año pasado.